HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarıkamış’ta uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Sarıkamış’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 7 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sarıkamış’ta uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Sarıkamış ilçesinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 3 ikamete yapılan operasyon yapıldı.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 10 parça halinde toplam 207,05 gram Skunk ve 6 Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 7 kişi, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 7 kişi Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen 7 kişiden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K. (29), S.T. (24), F.Ö. (23), O.T. (23) ve H.Ö. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.

Sarıkamış’ta uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale’de huzur uygulamalarında 1 şüpheli tutuklandıÇanakkale’de huzur uygulamalarında 1 şüpheli tutuklandı
Urla açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldıUrla açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.