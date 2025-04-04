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Sarılık hastalığına çözüm: Türk profesörden bir ilk! Evde tedavi imkanı sunan fotonik sistem...

04.04.2025 12:41
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Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve FYTRONİK Elektronik Teknolojileri AŞ CEO'su Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, yenidoğan bebeklerde yaygın olarak görülen sarılık hastalığının tedavisi için devrim niteliğinde bir fotonik sistem geliştirdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan bu sistem, bebeklerin hastane ortamına bağlı kalmadan, evde hızlı ve güvenli bir şekilde tedavi edilmesine olanak sağlıyor. Detaylar haberimizde...

Sarılık hastalığına çözüm: Türk profesörden bir ilk! Evde tedavi imkanı sunan fotonik sistem...

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Fırat Teknokent'te faaliyet gösteren FYTRONİK Elektronik Teknolojileri AŞ'nin CEO'su Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, yenidoğan bebeklerde sıkça karşılaşılan sarılık hastalığının tedavisi için devrim niteliğinde bir fotonik sistem geliştirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan bu sistem, bebeklerin hastaneye bağımlı kalmadan, evde güvenli ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesine olanak tanıyor. Yeni sistem, sarılık tedavisinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayarak yenidoğanların sağlığını korumayı hedefliyor. Ayrıca, hastane ortamındaki beslenme zorluklarını ortadan kaldırarak, evde tedavi ve beslenme sürecinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde ilerlemesine katkı sağlıyor.

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"SARILIK HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ BİR CİHAZDIR"

Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, geliştirdiği sistem hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yeni fotonik sistem, özellikle sarılık hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir cihazdır. Bilindiği gibi sarılık, yenidoğan bebeklerde sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Zamanında tedavi edilmediğinde ciddi problemlere yol açabilir. Özellikle erken doğan bebeklerde, kısa sürede tedavi edilmemesi durumunda beyin hasarı ve gelişim geriliği gibi riskler oluşabilir. Bu nedenle, sarılık hastalığının hızlı bir şekilde tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak hastane ortamında tedavi edilirken bebeğin beslenmesine yeterince dikkat edilemeyebilir. Bu nedenle, evde kullanılabilecek ve tedavi sürecini hızlandıracak bir fotonik sistem geliştirdik" dedi.

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"ÇOCUĞUNUZU KOLAYLIKLA EVDE TEDAVİ EDEBİLİRSİNİZ"

Geliştirilen sistemin seri üretime uygun olduğunu ve yatırımcılar için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Yakuphanoğlu, "Ürettiğimiz bu cihazı bir yatırım projesine dönüştürdük. Herhangi bir firma, bu teknolojiyi satın alarak üretimini yapabilir ve kendi markasıyla piyasaya sürebilir. Biz, sistemi tüm teknik detaylarıyla yatırımcılara sunmaya hazırız. Firmaların yalnızca dış kasa tasarımını yaparak ürünü yerli bir ürün olarak pazara sunması mümkün. Bilindiği gibi böyle bir isim geliştirmiş olduğumuz sistem Dünya Sağlık Örgütü'nün istemiş olduğu standart değerlere sahip, hızlı tedavi yapabilen bir cihaz özelliğine sahiptir. Dolayısıyla siz böyle bir ürünü aldığınızda çocuğunuzu kolaylıkla evde tedavi edebilirsiniz. Böyle bir sistem özellikle bir battaniye şeklinde çocuğa sararak kolaylıkla evinizde hem çocuğunuzu sağlıklı bir şekilde besleyerek, hem de hastalığını çok kolaylıkla giderebilirsiniz" dedi.

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"KONTROLLÜ BİR IŞIK TEDAVİSİ SUNUYOR"

Prof. Dr. Yakuphanoğlu, yeni sistemin mevcut tedavi yöntemlerinden farklı olduğuna dikkat çekerek, "Piyasada bulunan mevcut sistemler, yalnızca mavi ışık kullanarak sarılığı tedavi etmeye çalışmaktadır. Ancak bu yöntem, kontrolsüz uygulandığında yenidoğan sağlığı için risk oluşturabilir. Bizim geliştirdiğimiz fotonik sistem, DSÖ'nün belirlediği standartlara uygun, güvenli ve hızlı tedavi sağlayan bir teknolojiye sahiptir Sistem üç farklı modda çalışmaktadır. Bu cihaz, farklı zamanlarda ve farklı dozlarda tedavi sağlayarak, hastalığın en uygun şekilde iyileşmesini sağlıyor. Mevcut sistemlerden farklı olarak, tamamen kontrollü bir ışık tedavisi sunuyor ve hastanın güvenliğini ön planda tutuyor" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sarılık Fırat Üniversitesi cihaz yenidoğan bebek
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