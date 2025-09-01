Sarımsak sattığı aracında başından vurularak öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta meydana geldi. Aracıyla sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulan Tatlıbal, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüdaverdi Tatlıbal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır