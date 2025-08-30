HABER

Sarıyer Belediyesi usulsüz kullanım yaptı: Cumhuriyet Meydanı'nda elektrikler kesildi

Sarıyer'de geçtiğimiz yıl yenilenen Cumhuriyet Meydanı'nda sokak aydınlatmalarındaki elektriğin sürekli kesilmesi vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar sorunun giderilmesini isterken, Sarıyer Belediyesi'nin meydanın yenilenmesinin ardından abone olmadığı, bu sebeple elektriğin yetkililer tarafından kesildiği öğrenildi.

Mustafa Fidan

Sarıyer'de geçtiğimiz yıl yenilenen Cumhuriyet Meydanı'nda son aylarda sokak aydınlatmalarında aksaklık yaşanması vatandaşları isyan ettirdi. Sürekli karanlıkta kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, meydanda alkol alındığını ve taşkınlık yapıldığını aktararak çözüm istedi. Öte yandan Sarıyer Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenmesinin ardından abone olmadığı, bu sebeple elektriğin BEDAŞ yetkilileri tarafından kesildiği öğrenildi.

"BURADA BİR PROBLEM OLURSA SORUMLUSU İBB VE SARIYER BELEDİYESİ'DİR"

Süreci kendilerinin çözebileceğini belirten Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Kubilay Yıldırım, "Cumhuriyet Meydanımız yeni yapıldı. Yapıldığı günden beri aydınlatma konusunda bir sorunumuz var. Aydınlatmalar 3 gün yanıyor, 5 gün yanmıyor. Aydınlatmaları yapan firmayı aradığımızda sigortalarında bir problem olduğunu söylediler ve tamir ettiler. Bir süre geçtikten sonra elektrikler yeniden kesildi ve burası karanlıkta kaldı. Yeniden sorduğumuz zaman BEDAŞ'ın elektrik bağlantısını yapmadığını söylediler.

BEDAŞ, abonelik alınması gerektiğini, fakat bunun için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilisinin yetki süresinin bittiğini, yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Biz ardından Sarıyer Belediye Başkanımıza gittik. Başkanımıza, 'İnsanlar çok mağdur, geceleri burada alkol alan insanlar, huzursuzluk oluşturan, her şey mevcut' diyerek abonelik alınması gerektiğini söyledik. Belediye ekipleri abonelik yerine şalteri kaldırarak sorunu gidermişler. Geçen hafta yetkililer burada bir tadilat yaptı ve buranın kaçak olduğunu, sayacın olmadığını görüp, elektrikleri yeniden kesti. Şu anda burası karanlık. Yetki belgesi bize verilsin bari, prosedürü biz ilerletelim. Bu isteğimiz konusunda bir dönüş yapılmadı. İnsanlar burada mağdur. Burada bir güvenlik zafiyeti var. Burada bir problem olursa sorumlusu İBB ve Sarıyer Belediyesi'dir" diye konuştu.

"YAŞLI İNSANLAR KARANLIKTA YÜRÜYEMİYORLAR"

Işıkların yanmasını isteyen bir vatandaş ise, "Meydana iniyoruz. Yaşlı insanlar karanlıkta yürüyemiyorlar. Sorunun bir an önce giderilmesi lazım" dedi.

Sorunun neden çözülmediğini anlamadığını belirten bir vatandaş da, "Olacak iş değil, neden olmuyor. Bir haftadır bu ışıklar yanmıyor. Sebep ne?" diye konuştu.

Karanlıkta kaldıklarını söyleyen Emin Torlak, "Sarıyer Sahili komple karanlık. Sokaklar karanlık. Gençler geliyor, alkol alan, uyuşturucu kullanan gördük. Çok şikayetçiyiz" dedi.

(İHA)

