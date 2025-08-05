Sarıyer’de, 3 Ağustos’ta kaybolan zihinsel engelli 14 yaşındaki çocuk bulundu

Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli 14 yaşındaki A.T., 3 Ağustos 2025 günü saat 17.50'den itibaren kayboldu. İhbar üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ilçe genelinde kapsamlı bir araştırmayla güvenlik kameraları titizlikle incelendi.

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Çocuğun çevre sokaklarda gezdiği ve ardından sahil istikametine doğru hareket ettiği tespit edildi. Tespit edilen güzergah üzerinde gece boyunca aralıksız devam eden arama çalışmaları neticesinde, 4 Ağustos 2025 günü saat 03.45 sıralarında Yeniköy Tarabya Caddesi üzerinde, A.T. sağlıklı bir şekilde bulundu.

Gerekli işlemlerinin ardından çocuk, ailesine teslim edildi.

(İHA)

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