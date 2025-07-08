Sarıyer'de denizde facia: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren Burcu Eraslan (35), can kurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Erarslan, 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti.
Kısırkaya plajında 6 Temmuz'da ailesiyle birlikte denize girmeye gelen Burcu Erarslan akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin görerek müdahale etmeye çalıştığı kadın, plajdaki can kurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, plajda kalp masajı yaptıkları kadını hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavisi süren Erarslan bugün hayatını kaybetti.
(DHA)
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