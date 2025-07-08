HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sarıyer'de denizde facia: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

İçerik devam ediyor

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde deniz faciası yaşandı. 35 yaşındaki Burcu Eraslan ailesiyle birlikte gittiği denizde akıntıya kapılarak boğuldu. 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Eraslan, bugün vefat etti.

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren Burcu Eraslan (35), can kurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Erarslan, 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti.

Sarıyer de denizde facia: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! 1

Kısırkaya plajında 6 Temmuz'da ailesiyle birlikte denize girmeye gelen Burcu Erarslan akıntıya kapıldı.

Sarıyer de denizde facia: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! 2

Çevredekilerin görerek müdahale etmeye çalıştığı kadın, plajdaki can kurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.

Sarıyer de denizde facia: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! 3

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, plajda kalp masajı yaptıkları kadını hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavisi süren Erarslan bugün hayatını kaybetti.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme! 876 yıl isteniyordu...Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme! 876 yıl isteniyordu...
Şehit cenazesine damga vuran an: "AK Partili kimseyi istemiyorum!"Şehit cenazesine damga vuran an: "AK Partili kimseyi istemiyorum!"

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer deniz boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İhale veren AK Partili belediyeleri tek tek açıkladı!

İhale veren AK Partili belediyeleri tek tek açıkladı!

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Görüntüler infial yaratmıştı! Tacizci dondurmacı mühürlendi

Görüntüler infial yaratmıştı! Tacizci dondurmacı mühürlendi

Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! İşte ifadesi...

Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! İşte ifadesi...

Uyarı: Bu 5 yiyeceği asla yemeyin!

Uyarı: Bu 5 yiyeceği asla yemeyin!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.