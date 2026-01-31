HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sarıyer'de film gibi kurtarma! Araç denize düştü, balıkçı yüzerek yardıma geldi

İçerik devam ediyor

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Rumeli Kavağı'nda yaşandı. Seyir halindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak suya savruldu.

Sarıyer'de film gibi kurtarma! Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü.

Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu. Denizde hareket halindeki bir teknede olan kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sarıyer de film gibi kurtarma! Araç denize düştü, balıkçı yüzerek yardıma geldi 1

TEKNEDEN ATLAYIP YÜZEREK YARDIMA KOŞTU!

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin denize düştüğü ardından teknedekilerin koşarak geldiği görülüyor. Hareket halindeki teknedeki bir kişi de yüzerek otomobilin yanına geliyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralıDikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
Eskişehir’de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapan şahıs tutuklandıEskişehir’de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Sarıyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.