Sarıyer’de karaya oturan gemi kurtarıldı

Kastamonu Cide açıklarında 2 hafta önce vurulan ve geçtiğimiz pazar günü Sarıyer açıklarında karaya oturan ’Razouk’ isimli gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak yüzdürüldü.

Romanya’nın Köstence Limanı’ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan ’Razouk’ isimli kargo gemisi 1 Şubat günü akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. Geminin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için kıyı emniyetine bağlı iki dalgıç dalış gerçekleştirmiş, geminin karaya oturan kısımları ve pervanesinin ne kadar hasar aldığı tespit edilmişti. Gemi, kurtarma çalışmalarının 7’nci gününde, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından kurtarılarak yüzdürüldü. Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarılan geminin durumuna ilişkin sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Sarıyer Kısırkayalar mevkiinde, karaya oturan ’RAZOUK’ isimli gemi kurtarma uzmanlarımızın koordinasyonunda; KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-22 römorkörlerimizin, KEGM-3, KEGM-9, BAYRAK-1 botlarımızın ve kara tahlisiye ekibimizin refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA

Kastamonu
