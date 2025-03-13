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  4. Sarıyer'de korkunç kaza! İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer'de korkunç kaza! İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.03.2025 12:24
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Sarıyer'de İETT otobüsü yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kaza sırasında boş olan İETT otobüsünün şoförüyle minibüs sürücüsü yaralandı. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem Budak (58), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de korkunç kaza! İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü, yola çıkan ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Muharrem Budak idaresindeki 34 KM 2583 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

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MİNİBÜS SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Yaralanan ve ismi öğrenilemeyen otobüs şoförüyle minibüs sürücüsü Muharrem Budak, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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İNEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförünün ineğe çarpmamak için manevra yaptığı anlar görülüyor. Otobüsün çarptığı inek yere düşerken, diğer hayvanlar ise kaçıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Minibüs otobüs
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