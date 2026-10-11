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Şırnak AFAD’dan su altı operasyonlarına teknolojik destek

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanan yeni nesil su altı dronunu havuzda test etti.

Şırnak AFAD’dan su altı operasyonlarına teknolojik destek

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanan yeni nesil su altı dronunu havuzda test etti. Chasing kontrol paneli üzerinden gerçekleştirilen denemelerde cihazın su altındaki manevra kabiliyeti, görüntü aktarım performansı ve kontrol tepkileri incelendi.

Şırnak AFAD, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla teknolojik donanımını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kuruma kazandırılan yeni nesil su altı dronunun ilk testleri, AFAD personeli tarafından havuz ortamında gerçekleştirildi. Arama-kurtarma faaliyetleri ve su altı incelemelerinde kullanılması planlanan cihazın test sürecinde teknik performansının değerlendirilmesi ve personelin yeni teknolojiye yönelik kullanım becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Şırnak AFAD ekipleri, Chasing kontrol paneli aracılığıyla yönettikleri su altı dronuyla çeşitli denemeler gerçekleştirdi. Testlerde cihazın su altındaki hareket kabiliyeti, görüntüleri aktarma performansı ve komutlara verdiği tepkiler değerlendirildi. Gerçekleştirilen uygulamalarla personelin cihazı etkin ve kontrollü şekilde kullanmasına yönelik deneyim kazanması amaçlandı. Testlerin, olası afet ve acil durumlarda yürütülecek operasyonlara hazırlık açısından da önem taşıdığı belirtildi. Yeni nesil su altı dronunun arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmasıyla su altında yürütülecek incelemelerin daha kontrollü ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlanması bekleniyor.

Teknolojik donanımın geliştirilmesi ve personelin uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi, Şırnak AFAD’ın afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Şırnak AFAD’dan su altı operasyonlarına teknolojik destek 1

Şırnak AFAD’dan su altı operasyonlarına teknolojik destek 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Şırnak
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