Sarıyer'de korkunç olay! Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu

Sarıyer'de korkunç cinayet! Ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ FARK ETTİ!

Olay, saat 09.30 sıralarında Bahçeköy’de meydana geldi. Sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü.

RUSÇA NOT BULUNDU!

Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır