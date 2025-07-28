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Sarıyer'de korkunç olay! Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu

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Sarıyer'de yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedin yanında Rusça yazılı bir not da bulunurken, polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Sarıyer'de korkunç cinayet! Ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ FARK ETTİ!

Olay, saat 09.30 sıralarında Bahçeköy’de meydana geldi. Sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarıyer de korkunç olay! Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu 1

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sarıyer de korkunç olay! Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu 2

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü.

Sarıyer de korkunç olay! Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu 3

RUSÇA NOT BULUNDU!

Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Sarıyer de korkunç olay! Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu 4

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sarıyer
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