Sarıyer’de rüzgarın devirdiği mum yangına sebep oldu

Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Hacet Sokak Kuyu Çıkmazı’nda meydana geldi. Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada yaşayan Ragıba Dilhayat Parsa(68) evde mum yaktı.

Mumun rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu perdeler alev aldı. Dairenin penceresinden alevlerin görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yapılan kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonucunda dairede hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır