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Sarıyer'den yürek yakan görüntü! 'İçinde adam var vallahi'

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İstanbul'da yaşanan sel faciasında yeni görüntülere ulaşıldı. 14 Ekim'de Ayazağa'da derenin taşması sonucu aracıyla sürüklenen Ahmet Derin'in son anları ortaya çıktı. Videoyu çeken kişinin yaşadığı korku dolu anlar ve çaresizlik yürekleri dağladı.

Sarıyer’de selde kaybolan Ahmet Derin’in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenler ise, " İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Sarıyer den yürek yakan görüntü! İçinde adam var vallahi 1

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

İstanbul’da 14 Ekim’de çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin’in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer den yürek yakan görüntü! İçinde adam var vallahi 2

'HERHALDE BURADA ÖLECEĞİZ'

Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yükselen suyu izledikleri sırada yaşadıkları panik konuşmalara yansıdı. Görüntülerde, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan" dediği anlar duyuluyor. Görüntülerinde devamında ise, "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada" cümleleri cep telefonu kamerasına yansıyor.

Sarıyer den yürek yakan görüntü! İçinde adam var vallahi 3

'İÇİNDE ADAM VAR'

Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" ifadeleri kameralar tarafından kaydedildi.. Diğer yandan Ahmet Derin ile aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları’nı (55) bulmak için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor.

Sarıyer den yürek yakan görüntü! İçinde adam var vallahi 4

Sarıyer den yürek yakan görüntü! İçinde adam var vallahi 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Sarıyer İstanbul
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