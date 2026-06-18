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Şarj cihazı alev topuna dönüştü! Talihsiz kadın alevler içinde kaldı

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Kazakistan’da taşınabilir şarj cihazının patlaması faciaya yol açtı. Kadının alevler içinde kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Kazakistan’ın Pavlodar kentinde bir kadının, çantasındaki taşınabilir şarj cihazı patladı. Spor salonunda yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına aldı.

Şarj cihazı alev topuna dönüştü! Talihsiz kadın alevler içinde kaldı 1

ALEVLER İÇİNDE KALDI

Görüntülerde, kadının çantasından önce duman çıkmaya başladığı ardından şarj cihazının patladığı ve kadının alevler içinde kaldığı görüldü.

Şarj cihazı alev topuna dönüştü! Talihsiz kadın alevler içinde kaldı 2

Kadın çantasının yere atarak alevlerden kurtulmaya çalışırken, spor salonu çalışanlarını ise çantaya müdahale ederek alevleri söndürdü.

Şarj cihazı alev topuna dönüştü! Talihsiz kadın alevler içinde kaldı 3

SAÇLARI VE VÜCUDU YANDI

Kazakistan basınında yer alan haberlerde, kadının saçlarının yandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu aktarılarak, kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Şarj cihazı alev topuna dönüştü! Talihsiz kadın alevler içinde kaldı 4

Şarj cihazı alev topuna dönüştü! Talihsiz kadın alevler içinde kaldı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kazakistan
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