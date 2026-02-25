HABER

Şarj cihazını unutturacak telefon! Powerbank taşımaya son

İddiaya göre vivo, 11.000 mAh ile 12.000 mAh arasında tipik kapasiteye sahip silikon-karbon bataryalı yeni bir telefonu test ediyor.

Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarında devasa batarya kapasitelerine sahip modellerin sayısı giderek artarken, bu kervana katılacak son marka vivo olacak gibi görünüyor. GSMArena'da yer alan habere göre, Çinli teknoloji devinin 10.000 mAh veya daha büyük kapasiteli bir bataryaya sahip yeni bir cihazı aktif olarak test ettiği ortaya çıktı.

12 BİN MAH BATARYALI TELEFON!

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından bir Weibo gönderisinde paylaşılan bilgilere göre vivo, 10.000 mAh silikon-karbon batarya ile donatılmış yeni bir telefonu test ediyor. Sızıntı kaynağının belirttiğine göre cihaz, 10.000 mAh nominal kapasiteye sahip 4.53V tek hücreli bir batarya kullanıyor. Bu bataryanın tipik kapasitesinin ise 11.000 mAh ile 12.000 mAh arasında olduğu ifade ediliyor.

Söz konusu vivo telefonunun yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi ise beklenmiyor; zira cihazın kapsamlı testlerden geçmesi gerekecek. Ayrıca bu telefonun bir amiral gemisi modeli olması da pek olası görülmüyor. Cihazın bunun yerine orta segment bir model olarak veya markanın iQOO serisi altında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

Bu noktada son birkaç ay içinde çeşitli akıllı telefon üreticilerinin 10.000 mAh veya daha yüksek bataryalı telefonlar piyasaya sürdüğü detayını da hatırlatalım. Örneğin Honor, 10.000 mAh bataryalı Win ve Win RT modellerini tanıtmış, ardından 10.080 mAh batarya barındıran Honor Power2 modelini piyasaya sürmüştü. Piyasada ayrıca 10.001 mAh bataryaya sahip Realme P4 Power modeli de bulunuyor.

