Şarja takılı telefon bataryası patladı, ev küle döndü! 8 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarja takılı telefon bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı.

EV KÜLE DÖNDÜ

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine dumanlar apartman dairesini kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binanın üst dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle ekipler tarafından güvenli alana tahliye edildi.



Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, 5 kişinin ise ambulansta ayakta tedavisi yapıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır