Şarjdaki batarya patladı; çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 13.30 sıralarında Efeler ilçesinde bağlı Güzelhisar Mahallesi 7 Eylül Caddesi'ndeki lityum pil ve batarya yenileme yapan bir iş yerinde çıktı. İlk belirlemelere göre; şarjdaki bir bataryanın patlaması nedeniyle yangın çıktı. İş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yeri çalışanları tahliye edilirken, yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

