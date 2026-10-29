HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı görüntüler dava dosyasına girdi

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in, geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde oynadığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı.

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı görüntüler dava dosyasına girdi

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte Yalova'da faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yaptığı döneme ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

Şarkıcı Güllü nün kızı Tuğyan ın yoğun bakımda oynadığı görüntüler dava dosyasına girdi 1

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN'IN O GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINDA

Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun, hastanedeki uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenilmişti.

Şarkıcı Güllü nün kızı Tuğyan ın yoğun bakımda oynadığı görüntüler dava dosyasına girdi 2

GÖRÜNTÜLER SAVCILIĞA TESLİM EDİLMİŞTİ

Gülter'in yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada oynadığı anlara ait olduğu belirtilen video yeniden gündeme geldi. Görüntülerin hangi tarihte çekildiği ve olayın hangi şartlarda gerçekleştiğine ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Şarkıcı Güllü nün kızı Tuğyan ın yoğun bakımda oynadığı görüntüler dava dosyasına girdi 3

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

HAYATINI KAYBEDEN HASTALARIN SAATLERİNİ FARKLI GİRMİŞLER

Gülter'in eski nişanlısının başvurusunda, bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yapıldığı, temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmanın öğretildiği ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde iddiaların bulunduğu öğrenilmişti.

Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnegöl’de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kardeş yaralandıİnegöl’de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kardeş yaralandı
Yangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtulduYangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtuldu

Anahtar Kelimeler:
soruşturma Güllü Tuğyan Ülkem Gülter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.