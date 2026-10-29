Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı görüntüler dava dosyasına girdi

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte Yalova'da faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yaptığı döneme ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN'IN O GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINDA

Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun, hastanedeki uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenilmişti.

GÖRÜNTÜLER SAVCILIĞA TESLİM EDİLMİŞTİ

Gülter'in yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada oynadığı anlara ait olduğu belirtilen video yeniden gündeme geldi. Görüntülerin hangi tarihte çekildiği ve olayın hangi şartlarda gerçekleştiğine ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in, geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde oynadığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. https://t.co/0ozHwYhX7u — Mynet (@mynet) October 29, 2026

HAYATINI KAYBEDEN HASTALARIN SAATLERİNİ FARKLI GİRMİŞLER

Gülter'in eski nişanlısının başvurusunda, bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yapıldığı, temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmanın öğretildiği ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde iddiaların bulunduğu öğrenilmişti.

Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır