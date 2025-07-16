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Şarköy’deki orman yangını 22. saatine girdi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 22 saattir devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.

Şarköy’deki orman yangını 22. saatine girdi

Şarköy’e bağlı kırsal alanda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yüzlerce personel yoğun çaba harcıyor. İlçedeki 2 köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın dronla havadan görüntülenirken, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. Şehirdeki neredeyse tüm kamu kurumlarındaki personelin seferber olduğu yangında, yerleşim alanlarını korumak için karadan ve havadan yoğun müdahale devam ediyor.

(İHA)

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Tekirdağ
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