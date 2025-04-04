Şaşkına çeviren olay: 1 yaşındaki bebek dedesini yedi!

İngiltere’de bir kadın 1 yaşındaki oğlunun öldükten sonra cansız bedeni yakılan babasının küllerini yediğini açıkladı.

The New York Post'ta yer alan habere göre kadın, yaşadıklarını TikTok hesabından paylaştı. İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşanan olayda, Natasha Emeny isimli kadın evlerinin oturma odasına gittiğinde oğlunu dedesinin bir kabın içinde saklanan küllerini yerken yakaladı.

"OĞLUNUZ BABANIZI YEDİĞİNDE"

Kadın videoyu “Oğlunuz babanızı yediğinde” başlığıyla takipçileriyle paylaştı. Videoda çocuğun kıyafetleri ve yüzünün kül içinde kaldığı ve bu şekilde dolaştığı görüldü. Ardından ölmüş adamın küllerinin saklandığı boş dekoratif kap kameraya yansıdı. Burada da küllerin etrafa saçılmış halde olduğu görüldü.

Emeny, videoda, “Oğlum babamın küllerini yedi” ifadelerini kullandı.

Küçük çocuğun külleri yediği için herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı ifade edildi.