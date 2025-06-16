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Saunanın faydaları nelerdir? Saunanın cilde, saça ve yüze faydaları

Kökeni yüzlerce yıl öncelerine dayanan sauna, İskandinav halkı başta gelmek üzere birçok halktan insanın kilo verme, ruhsal denge sağlama, temizlik gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda kullandığı bir teknik olarak tanımlanır.

Saunanın faydaları nelerdir? Saunanın cilde, saça ve yüze faydaları
Ferhan Petek

Genelde ahşap malzemelerden yapılan saunaların içinde oturma alanları bulunur. Genel olarak içerideki ortalama sıcaklık 90 derece civarındadır. Amaç içine giren kişileri yüksek sıcaklıklarda tutarak detoks etkisi oluşturmaktır. Saunanın yapısına, tipine ya da saunaya girecek olan kişilerin kişisel tercih ve gereksinimlerine göre sıcaklığın derecesi değiştirilebilir. Vücudu ısıtan sauna bu sayede toksinlerden arındırmayı hedefleyen bir sistemdir. Hem geleneksel hem de popüler bir yöntem olarak da kabul edilir.

Saunanın faydaları nelerdir?

Saunalar, insan vücudunun sıcaklığının arttırılarak terlemesini sağlar. Bu sayede ısınmaya bağlı olarak olumlu etkilerin oluşması amaçlanmıştır. Kan bu yüksek sıcaklıklarda çok daha fazla pompalanır ve nabız yükselir. Kalbi çalıştıran bu yöntem ile kan damarları da genişler. Terleme başlayınca toksin maddeler de ter yolu ile atılmaya başlar. Başlangıçta sadece detoks etkisi olması adına yapılan saunalar kas ve eklem ağrılarına olan olumlu etkileri ile de bilinir.

Saunanın kalp sağlığını destekleyici özeliği de bulunur. Bu alanda yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına göre düzenli olarak sauna kullanımı kalp sorunlarına iyi gelebilmektedir. Kalp fonksiyonları yeteri kadar çalışmayan kişilerin kalp yetmezliği olanların bu durumlarını iyileştirdiği bilinen sauna bazı durumlarda doktorlar tarafından da tavsiye edilebilmektedir.

Sauna neye iyi gelir?

Nabzı yükselten ve kalbi sağlıklı bir şekilde çalışmaya teşvik eden sauna sisteminin işe yaradığı ve iyi geldiği çeşitli durumlar vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Kan akışını hızlandırır.
  • Vücuttaki ağrıları azaltır.
  • Rahatlama hissi verir.
  • Strese iyi gelir.
  • Eklem gerginliğini ve eklemlerdeki ağrıları giderir.
  • Kasları gevşetir ve rahatlatır.
  • Kilo kontrolüne yardımcı olur.
  • Enerji verir.
  • Uyku sorunlarını gidererek uykunun kalitesini arttırıcı etki sağlar.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklardan koruma konusunda daha güçlü bir hale getirir.
  • Felç riskini azaltır.
  • Cilt için faydalıdır.
  • Gözenekleri açar.
  • Hücreleri rahatlatır.

Saunanın cilde faydaları nelerdir?

İnsan bedenine çeşitli açılardan faydalar sağlayan sauna sistemi eklem ağrılarından saç diplerine kadar insanları rahatlatır. Daha enerjik olmalarını da sağlayan bu yöntemin cilde olan faydaları ise şunlardır:

  • Cildi arındırır ve derinlemesine temizlik sağlar.
  • Cildi nemlendirir.
  • Kan damarlarını genişlettiği için kan dolaşımını hızlandırır.
  • Ciltte bulunan fazla yağları atar.
  • Akne oluşumunu engeller.
  • Sedef gibi cilt hastalıklarının iyileşme süreçlerinde destek olur.
  • Cildin elastik özelliğini arttırır.
  • Cilde parlaklık verir.
  • Yaşlanma etkilerini geciktirir.
  • Cilde olan faydaları ile bilinen saunanın yüze faydaları da oldukça fazladır. Daha parlak ve daha canlı bir yüz görünümü sağlar.

Saunanın saça faydaları köklerden başlar. Saç köklerinin açılmasına ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olduğu için saçın daha hızlı uzamasını da sağlayabilir. Saunada yer alan sıcaklık ve nem saç köklerinin açılmasını sağlar. Genel olarak saç sağlığına faydalı olan sauna saçları besler ve güçlendirir.

Sağlık açısından son derece faydalı olsa da sauna bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Özellikle bazı kişilerin kesinlikle kullanmaması tavsiye edilir. Doktor önerisi olmadan asla kullanılmaması gereken sauna yönteminin zarar verebileceği bazı kişiler ve durumlar şunlardır:

  • Alkollü olan kişiler
  • Epilepsi hastaları
  • Astım hastası olanlar
  • Solunum açısından problem yaşayan kişiler
  • Hamile olanlar
  • Emzirme döneminde olanlar
  • 7 yaşında olan ve daha küçük yaşta olan çocuklar
  • Bebekler
  • Sakinleştirici ilaçlar kullanan kişiler
  • Zihin ile ilgili ilaç kullanan kişiler
  • Kalp hastaları ve kalbinden rahatsızlıkları olan kişiler
  • Klostrofobisi olan kişiler
  • Tansiyon sorunu yaşayan kişiler ve yüksek tansiyon teşhis konmuş olan kişiler

Saunaya girmesinde sakınca olmayan kişilerin de dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Özellikle yaşlı kişiler, kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler mutlaka doktora danışarak sauna kullanmalıdır. Girecek olan kişilerin saunaya kuru ve temiz bir beden ile girmesi de önemlidir.

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