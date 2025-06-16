Saunanın faydaları nelerdir? Saunanın cilde, saça ve yüze faydaları

Genelde ahşap malzemelerden yapılan saunaların içinde oturma alanları bulunur. Genel olarak içerideki ortalama sıcaklık 90 derece civarındadır. Amaç içine giren kişileri yüksek sıcaklıklarda tutarak detoks etkisi oluşturmaktır. Saunanın yapısına, tipine ya da saunaya girecek olan kişilerin kişisel tercih ve gereksinimlerine göre sıcaklığın derecesi değiştirilebilir. Vücudu ısıtan sauna bu sayede toksinlerden arındırmayı hedefleyen bir sistemdir. Hem geleneksel hem de popüler bir yöntem olarak da kabul edilir.
Saunalar, insan vücudunun sıcaklığının arttırılarak terlemesini sağlar. Bu sayede ısınmaya bağlı olarak olumlu etkilerin oluşması amaçlanmıştır. Kan bu yüksek sıcaklıklarda çok daha fazla pompalanır ve nabız yükselir. Kalbi çalıştıran bu yöntem ile kan damarları da genişler. Terleme başlayınca toksin maddeler de ter yolu ile atılmaya başlar. Başlangıçta sadece detoks etkisi olması adına yapılan saunalar kas ve eklem ağrılarına olan olumlu etkileri ile de bilinir.
Saunanın kalp sağlığını destekleyici özeliği de bulunur. Bu alanda yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına göre düzenli olarak sauna kullanımı kalp sorunlarına iyi gelebilmektedir. Kalp fonksiyonları yeteri kadar çalışmayan kişilerin kalp yetmezliği olanların bu durumlarını iyileştirdiği bilinen sauna bazı durumlarda doktorlar tarafından da tavsiye edilebilmektedir.
Nabzı yükselten ve kalbi sağlıklı bir şekilde çalışmaya teşvik eden sauna sisteminin işe yaradığı ve iyi geldiği çeşitli durumlar vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
İnsan bedenine çeşitli açılardan faydalar sağlayan sauna sistemi eklem ağrılarından saç diplerine kadar insanları rahatlatır. Daha enerjik olmalarını da sağlayan bu yöntemin cilde olan faydaları ise şunlardır:
Saunanın saça faydaları köklerden başlar. Saç köklerinin açılmasına ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olduğu için saçın daha hızlı uzamasını da sağlayabilir. Saunada yer alan sıcaklık ve nem saç köklerinin açılmasını sağlar. Genel olarak saç sağlığına faydalı olan sauna saçları besler ve güçlendirir.
Sağlık açısından son derece faydalı olsa da sauna bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Özellikle bazı kişilerin kesinlikle kullanmaması tavsiye edilir. Doktor önerisi olmadan asla kullanılmaması gereken sauna yönteminin zarar verebileceği bazı kişiler ve durumlar şunlardır:
Saunaya girmesinde sakınca olmayan kişilerin de dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Özellikle yaşlı kişiler, kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler mutlaka doktora danışarak sauna kullanmalıdır. Girecek olan kişilerin saunaya kuru ve temiz bir beden ile girmesi de önemlidir.