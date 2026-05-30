HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek

Erzincan’ın yüksek rakımlı yaylalarında yaşayan Şavak Aşireti mensuplarının tulum peyniri üretimindeki en büyük yardımcıları, okulların bayram tatili olmasıyla birlikte yaylaya çıkan çocuklar oldu.

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek

Erzincan’ın yüksek rakımlı yaylalarında yaşayan Şavak Aşireti mensuplarının tulum peyniri üretimindeki en büyük yardımcıları, okulların bayram tatili olmasıyla birlikte yaylaya çıkan çocuklar oldu. Minik çocuklar, ailelerine destek olmak için koyun otlatıyor, sağım işlerine yardımcı oluyor ve üretim sürecinin çeşitli aşamalarında görev alıyor.

Türkiye’nin önemli yöresel ürünleri arasında yer alan Erzincan tulum peynirinin üretimi, yaz aylarında yaylalarda yoğun bir mesaiyle sürdürülüyor. Çadırlarda yaşayan üretici aileler, sabahın erken saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden çalışma temposunda çocuklarıyla birlikte emek veriyor.

Okulların bayram tatilinde olmasıyla ailelerinin yanına yaylalara gelen çocuklar, küçük yaşlarına rağmen önemli sorumluluklar üstleniyor. Kimi koyun sürülerinin peşinde kilometrelerce yol yürürken, kimi de sağım ve süt toplama işlerinde ailelerine yardımcı oluyor. Zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalara katılan çocuklar, yayla yaşamını yakından öğrenme fırsatı da buluyor.

Şavak Aşireti mensupları, nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle ürettikleri Erzincan tulum peynirinin doğal yapısını korumaya çalışırken, çocuklar da bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol üstleniyor.

Yaylalarda geçen yaz ayları, çocuklar için hem tatil hem de üretimin içinde öğrenerek büyüdükleri bir yaşam deneyimine dönüşüyor. Üreticiler ise verilen emeğin karşılığını almak ve Erzincan tulum peynirinin hak ettiği değeri görmesini istediklerini belirtiyor.

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 1

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 2

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 3

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 4

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 5

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 6

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 7

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 8

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 9

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 10

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 11

Şavakların yayla mücadelesi: Tulum peynirinin arkasındaki emek 12
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’den sürpriz Tom Barrack hamlesi! Görevden alındıABD’den sürpriz Tom Barrack hamlesi! Görevden alındı
Özgür Özel'in bayramlaşma programına yoğun ilgi! Dikkat çeken slogan: 'Özgür gelecek, özgür Türkiye'Özgür Özel'in bayramlaşma programına yoğun ilgi! Dikkat çeken slogan: 'Özgür gelecek, özgür Türkiye'

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.