Savaş alanı değil, kına gecesi! Diyarbakır'da bir anda ortaya çıktılar, kurşun yağmuru gibi...

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düzenlenen kına merasiminde davetliler, tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Çocukların da bulunduğu halay alanında yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Erler Mahallesi’nde yapılan kına gecesinde ortaya çıkan görüntüler, tepki topladı. Dün akşam gerçekleşen kına gecesine çok sayıda davetli katılırken, eğlence sırasında bazı kişiler ellerine aldıkları tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya kurşun yağdırdı.

Oyun havası eşliğinde halay çekenlerin arasında çocukların da bulunduğu görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Dakikalarca süren silah sesleri, davetlilerde paniğe yol açarken, olay anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kalabalığın ortasında art arda ateş açıldığı ve insanların bu sırada eğlenceye devam etmesi dikkat çekti.

Yetkililer, kına ve düğünlerde silah kullanımının can kaybına yol açabileceği uyarısını yinelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silah kına gecesi
