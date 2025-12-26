HABER

Savaş hazırlığı mı? Kuzey Kore tüm dünyaya gözdağı verdi! Herkes bu görüntüleri konuşuyor

Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde 8 bin 700 tonluk devasa nükleer denizaltısının inşa sürecinden fotoğraflar paylaşmıştı. Pyongyang cephesi bugün ise 2026 yılında füze ve top mermisi üretimini artırma kararı aldı. Dünya çapında büyük ses getiren bu hamleyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kuzey Kore'nin bu girişimleri Rusya'ya Ukrayna cephesinde yardım için silah sevkiyatı iddialarını da gündeme getirdi. İşte o görüntüler!

Kuzey Kore yönetiminden düşmanlarına gözdağı niteliğinde yeni bir hamle geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkenin askeri mühimmat fabrikalarını denetledi. Son dönemde silah üretimi konusunda önemli hamleler yapan Kuzey Kore'nin bu silahları Rusya için hazırladığı da iddia edilenler arasında. İşte tüm detaylar!

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER!

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, ülkenin füze ve topçu birliklerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 2026 yılı üretim planının kalkınma odaklı bir şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Füze ve top mermisi üretim sektörünün savaş caydırıcılığını güçlendirmede büyük önem taşıdığını altını çizen Kim, mühimmat sanayiinin modernizasyonun istikrarlı bir şekilde sürmesi gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri, 2026 yılında füze ve top mermisi üretimini artırma talimatı verdi.

Kim'in, üretim faaliyetleri için ziyaretinden dünyaya servis edilen görüntüler çok konuşuldu.

RUSYA'YA SİLAH SEVKİYATI ŞÜPHESİ

İmzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya yaklaşık 15 bin asker gönderen Pyongyang yönetiminin son hamlesi, Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah sevkiyatına hazırlandığına dair spekülasyonlara yol açtı.

NÜKLEER DENİZALTI İNŞA SÜRECİ SÜRÜYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltının inşa sürecini denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre; Kim, burada yaptığı konuşmada, stratejik nükleer denizaltıya sahip olmanın önemine dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim, "En iyi savunma politikası, en güçlü saldırı kabiliyetlerine dayanır. Süper güçlü saldırı kabiliyetleri, ulusal güvenliği koruyan en iyi kalkandır" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

