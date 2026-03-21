HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Savaş Orta Doğu'nun dışına taştı! İran'dan yüzlerce kilometreler ötedeki ABD üssüne saldırı

28 Şubat'ta Orta Doğu'da ABD ile İsrail'in ortak girişimiyle fitili ateşlenen savaşta İran, ABD'nin kullandığı askeri üsleri hedef almaya devam ediyor. Şu ana kadar Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alan Tahran, bu sefer binlerce kilometre ötedeki Diego Garcia'yı vurdu. ABD-İngiltere'nin ortak kullandığı üsse 2 adet balistik füze fırlatıldı.

Savaşta 22 gün geride kalırken İran, ABD'nin askeri üslerini hedef almaya devam ediyor. Savaşın başından bu yana Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vuran İran, misilleme saldırılarını Orta Doğu'nun ötesine taşıdı.

ABD-İNGİLTERE ÜSSÜNE SALDIRI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin birden fazla ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran, Hint Okyanusu’ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü olan Diego Garcia'ya iki adet orta menzilli balistik füze fırlattı.

ÜS İSABET ALMADI

Gazete, üssün isabet almadığını; füzelerden birinin uçuş sırasında arızalandığını, diğerine karşı ise bir ABD savaş gemisinden SM-3 önleyici füze fırlatıldığını belirtti. Ancak bu müdahalenin başarılı olup olmadığının henüz netleşmediği ifade edildi.

ABD VE İNGİLTERE SESSİZ

Beyaz Saray, İngiltere’nin Washington Büyükelçiliği ve İngiltere Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

OKYANUSUN TAM ORTASINDA

ABD'nin hemen büyük bir deniz ve hava askeri üssü inşa etmeye başladığı Diego Garcia ile Chagos Takımadaları'nda yaşayan yaklaşık 2 bin kişi, 1967-1973 yılları arasında zorla bölgeden çıkarıldı. Adaya turistlerin ve medya mensuplarının girişi de yasaklandı.

Diego Garcia Deniz Kuvvetleri Destek Tesisi adıyla 1977'de açılan askeri üste, büyük askeri kargo uçaklarının kullanabileceği 3 bin 600 metrelik bir pist, ABD donanmasından 2 uçak gemisinin aynı anda demirleyebileceği bir de liman bulunuyor.

Hindistan, Endonezya ve Madagaskar üçgeninde bulunan Diego Garcia'dan en yakındaki karaya deniz yoluyla gitmek en fazla 2 gün sürüyor.

Hint Okyanusu'nun diğer bölgelerinde sıklıkla meydana gelen kasırga ve tufanların görülmediği Chagos Takımadaları, uçuş için elverişli hava koşullarına sahip bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Orta Doğu abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.