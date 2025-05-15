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Savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes 18 Mayıs’a kadar uzatıldı

Pakistan ve Hindistan arasında 10 Mayıs’ta yürürlüğe giren ateşkes, 18 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes 18 Mayıs’a kadar uzatıldı

Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’a düzenlediği saldırıların ardından patlak veren çatışmalar sonrası sağlanan ateşkes uzatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, Pakistan ve Hindistan arasında 10 Mayıs’ta yürürlüğe giren ateşkesin 18 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurarak, söz konusu uzatmanın askeri heyetler arasında 14 Mayıs’ta yapılan görüşmeler sonucu sağlandığını aktardı. Dar, iki ülke arasında siyasi diyaloğun gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilim artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia etmiş, Pakistan yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. Pakistan ise, Hindistan’ın saldırılarına karşılık olarak Bunyan-un-Marsoos Operasyonu’nu başlatmıştı. Karşılıklı saldırılarda Pakistan tarafında 51 kişi, Hindistan tarafında ise 31 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan ateşkes
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