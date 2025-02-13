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  4. Savaşın gölgesinde 'Maden' iş birliği! ABD ile Rusya arasında müzakereler başladı

Savaşın gölgesinde 'Maden' iş birliği! ABD ile Rusya arasında müzakereler başladı

13.02.2025 18:08
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna’daki maden kaynakları konusunda anlaşma müzakerelerine başladıklarını duyurdu. Hızlı bir şekilde mutabakata varmayı hedeflediklerini aktaran Zelenskiy, "Trump'a Ukrayna'ya destek vereceği ve bu savaşı gerçekten durdurmak istediği yönündeki mesajlarından dolayı minnettarım. Onun güçlü bir adam olduğunu biliyorum ve Putin'e baskı yapacağından eminim" dedi.

Savaşın gölgesinde 'Maden' iş birliği! ABD ile Rusya arasında müzakereler başladı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy ile Kiev'de temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna'nın sahip olduğu maden kaynakları hakkında görüştü.

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DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Dün gece yapılan görüşmede Bessent'e, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna'da uzun vadeli ve adil barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

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"PUTİN'E BASKI YAPACAĞINDAN EMİNİM"

Trump'ın ekibiyle "güç yoluyla barış" yaklaşımını hayata geçirmek için çalışmaları sürdürmek istediklerini kaydeden Zelenskiy, "Başkan'a (Trump), Ukrayna'ya destek vereceği ve bu savaşı gerçekten durdurmak istediği yönündeki mesajlarından dolayı minnettarım. Onun güçlü bir adam olduğunu biliyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e baskı yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.

"ABD BİZİM STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

Bessent ile Ukrayna'nın yer altı kaynakları hakkında görüştüklerini aktaran Zelenskiy, söz konusu kaynaklarla ilgili ABD'nin hazırlamış olduğu ilk anlaşma taslağının kendisine iletildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu belgeyi inceleyeceğiz ve ekiplerimizin çok hızlı bir şekilde anlaşmaya varabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu gerçekten istiyoruz çünkü ABD bizim stratejik ortağımız."

"UKRAYNA HALKINA AMERİKAN YARDIMININ GARANTİSİNİ VERECEĞİZ"

ABD Hazine Bakanı Bessent de burada yaptığı konuşmada, maden kaynaklarına ilişkin anlaşma taslağının hazırlık sürecine değinerek "Bu belgenin, Başkan Trump açısından savaşın mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için önemli olduğuna inanıyorum. Ukrayna halkına Amerikan yardımının garantisini vereceğiz. Bunu, niyetlerimiz konusunda Rusya'ya çok güçlü bir mesaj olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd trump zelenskiy
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