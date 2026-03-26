HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

Savaşın 27. gününde de hareketlilik devam ediyor. İngiliz medyasında yer alan bir haber dünyada gündem oldu. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Rusya'nın İran'a insansız hava aracı sevkiyatına başladığı belirtildi. Ayrıca sadece İHA değil gıda ve tıbbi malzemelerin de sevkiyatta yer aldığı vurgulandı.

Ufuk Dağ

İngiliz basınının Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Rusya’nın İran'a insansız hava aracı (İHA) sevkiyatına başladığı iddia edildi.

İSTİHBARAT KAYNAKLARINA DAYANDIRDILAR

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre; Rusya’nın bu ay itibarıyla İran'a İHA sevkiyatına başladığı bildirildi.

SADECE İHA DEĞİL

İHA'ların yanı sıra gıda ve tıbbi malzemeleri de içeren sevkiyatın aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve bu ay sonunda tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Moskova’nın Tahran’a daha önce istihbarat desteği ve uydu görüntüleri sağladığı hatırlatılarak, silah desteğinin ise 28 Şubat’ta başlayan savaşın başından bu yana ilk olduğu vurgulandı.

AMAÇ ASKERİ KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş için 2023 yılından bu yana İran tasarımı İHA'lar ürettiği hatırlatılan haberde, Moskova'dan Tahran'a yapılan bu son sevkiyatın İran'ın askeri kapasitesini güçlendirmeyi ve rejimi istikrara kavuşturmayı amaçladığı öne sürüldü. İsrail'in son dönemde Hazar Denizi'ndeki İran hedeflerine düzenlediği saldırıların da Rusya ile İran arasındaki bu askeri ve lojistik transferleri sekteye uğratmayı amaçladığı iddia edildi.

"İRAN'LA DİYALOĞUMUZ SÜRÜYOR"

Rusya yönetiminin söz konusu iddiayla ilgili yanıtına da yer verilen haberde, bir Kremlin sözcüsünün "Şu anda ortalıkta dolaşan pek çok asılsız haber var. Doğru olan tek şey ise, İran yönetimiyle diyaloğumuzu sürdürdüğümüzdür" dediği aktarıldı.

İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

İsrail ordusundan İran’a karşı yapılan saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), aralarında İsfahan şehrinin de bulunduğu İran’daki farklı bölgelere yönelik başlatılan yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Saldırılarla ilgili detaylı bilginin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. İsfahan kentinde meydana gelen patlamalardan bazıları amatör kameralara yansırken, Bender Abbas şehrindeki bir binanın da saldırı sonucu tamamen yıkıldığı görüldü. Son saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE SALDIRI

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 14 İHA saldırısının önlendiği bildirildi. BAE Savunma Bakanlığı ise, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda düşman tehditlerine karşı koyuyor" açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
İran Rusya İHA savaş ingiliz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.