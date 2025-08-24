Savaşta korkutan gelişme! Nükleer santrale İHA'lı saldırı: Nükleer sızıntı var mı? Rusya'dan açıklama

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, saldırı hazırlığındaki İHA'nın düşürülmesi sonucu çıkan yangında zarar gördüğü belirtilen Kursk NGS bölgesindeki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

"HER İKİ SAATTE BİR ÖLÇÜM YAPILIYOR"

Olay sonucu Kursk NGS’deki bir transformatörde yangın çıktığına işaret edilen açıklamada, "Kursk NGS ve civarındaki bölgede her iki saatte bir ölçüm yapılmaktadır ve radyasyon durumu kontrol edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre radyasyon standartlarında fazlalık tespit edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

KURSK VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ise Kursk NGS’ye yönelik İHA saldırısına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Nükleer tesislere İHA saldırısının savaş suçu olduğuna ve nükleer güvenliği tehdit ettiğine işaret eden Hinşteyn, "Söz konusu saldırının faillerinin adil şekilde cezalandırılması gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırı düzenleyen Ukrayna’ya ait 95 İHA’nın Rus hava savunma sistemleri tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde düşürüldüğünü bildirmişti.

Kursk NGS’ye saldırı aşamasındaki İHA’nın savunma sistemlerince düşürülmesi nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

Kaynak: AA