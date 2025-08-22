HABER

Savaştepe’de çıkan dam yangına ekipler müdahale etti

Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı Çiftlikdere Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan dam yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına Savaştepe’den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Köyiçinde bulunan dam nedeni ile Çiftlikdere kırsal mahallesi büyük tehlike atlattı.

İtfaiye ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
