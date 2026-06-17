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Savcı Ayhan Uyumaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek taziye mesajı yayınladı.

Savcı Ayhan Uyumaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Ufuk Dağ

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görevli olarak bulunan Uyumaz (49), rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uyumaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyumaz için Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcımız Ayhan Uyumaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum savcımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Cumhuriyet Savcımız Sayın Ayhan Uyumaz'ın bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Adalet teşkilatımıza uzun yıllar emek veren kıymetli savcımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Uyumaz'ın ölümüne ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından ise şu mesaj paylaşıldı:

"Gebze Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, 16.06.2026 tarihinde duruşma savcısı olarak görevini ifa ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Görevine bağlılığı, mesleki birikimi ve özverili çalışmalarıyla temayüz eden değerli meslektaşımızın ani vefatı, teşkilatımızı ve yargı camiamızı derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz. Merhum Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için 17.06.2026 günü saat 10.00'da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı protokol alanında tören düzenlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Savcı Gebze
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