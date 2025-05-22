Savcı Sayan'ın iddiaları sonrası CHP'den açıklama: İçlerinde oturan bir kişi itiraf ediyor

AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalarla gündeme oturdu. İsim vermeden bir siyasetçiyi hedef alan Sayan, bu kişinin PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğunu, CHP'yi dizayn etmeye çalıştığını ve AK Partiyi 'babasının malı gibi' yönetmeye kalkıştığını öne sürdü. İddialar siyasi kulislerde deprem etkisi yaratırken, Sayan'ın kimleri kastettiği merak konusu oldu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik, "Ey savcılar, Savcı Sayan'ın beyanı hakkında soruşturma açtınız mı? Sizi göreve davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"MUHALEFETE DÜŞMAN HUKUKU UYGULANIYOR"

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla tutuklanan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildiğini anımsattı.

Duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildiğini söyleyen Başarır, karara tepki gösterdi. Duruşmanın 5 ay sonrasına bırakıldığını anlatan Başarır, "Biz bu 4-5 aylık duruşma günlerini nerede gördük? Devlet Güvenlik Mahkemesinde, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde gördük. Maalesef ülkemizde muhalefete düşman hukuku uygulanıyor." sözlerini sarf etti.

"İTİRAF EDİYOR"

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından bazı iddialarda bulunduğunu aktaran Başarır, "Ey savcılar, Savcı Sayan'ın beyanı hakkında soruşturma açtınız mı? Sizi göreve davet ediyorum. Bunu ben söylemiyorum, bunu gizli tanıklar söylemiyor. AKP'de siyaset yapan, Ağrı Belediye Başkanlığı yapan, şu anda içlerinde oturan bir kişi itiraf ediyor." ifadesini kullandı.

BAKAN TEKİN'E YANIT

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz" sözlerini eleştirerek, "Bunu 86 milyon kabul etmiyor." görüşünü savundu.