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Savcılara yönelik söylemleri yüzünden soruşturma başlatılmıştı: İmamoğlu ifade verdi!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta ifade vermişti. İfadesinde savcılara yönelik kullandığı sözler yüzünden hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu'nun bugün ifade verdiği öğrenildi.

Savcılara yönelik söylemleri yüzünden soruşturma başlatılmıştı: İmamoğlu ifade verdi!
Doğukan Akbayır

Ekrem İmamoğlu hakkında, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, İmamoğlu’nun tutuklandığı gün yaptığı hakimlik savunmasında sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle açıldığı öğrenilmişti.

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İFADE VERDİ

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Savcılarına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla bugün ifade verdi. Demir'in paylaşımı şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu, 23 Mart günü Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sırasında, hakkında tutuklama talep eden Cumhuriyet Savcılarına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifade vermeye başladı"

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ise savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının ardından hakimlikte yaptığı savunmada, kendisi hakkında iddianame hazırlayan savcıları sert bir dille eleştiren İmamoğlu, bazı cümleleri nedeniyle yeniden soruşturma konusu oldu.

Başsavcılık, İmamoğlu'nun hakimlik savunmasında kullandığı, “Tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran iki savcının suç isnadını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir… Meslek namusunu yitirmiş insanlar...” ifadelerini kamu görevlisine hakaret olarak değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ifade
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