Savcılığın boykot soruşturmasından sonra Cem Küçük canlı yayında tek tek isim saymıştı! Adem Metan'dan 'ifadeye çağrılacak ünlüler listesine' yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2 Nisan'da 'tüketimi durdurun' çağrısı yapmıştı. Üniversite öğrencileri tarafından başlatılan bu boykot Özel'in gündemine girince büyük bir ses getirdi.

Özel'in paylaşımından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattığını duyurdu. Cem Küçük ise canlı yayında ifadeye çağrılacak isimleri saydı.

CEM KÜÇÜK CANLI YAYINDA TEK TEK İSİM SAYDI

Soruşturma haberinin ardından TGRT Haber'de 'Taksim Meydanı' isimli programda konuşan Cem Küçük, yarın ifadeye çağrılacak isimleri canlı yayında saydı. "Boykot çağrısıyla ilgili ifadeye çağrılacakları söyleyeyim. Milleti ayrıştıranlar 'Halkı kin ve nefretten' ifadeye çağrılacak." diyen küçük "Bir Zamanlar İstanbul oyuncusu Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine çağrılacak isimler arasında." ifadelerini kullanmıştı.

"SEN BOYKOT ÇAĞRISI YAPIP HEM DEVLETİN DİZİSİNDE OYNUYORSUN HEM AYRIMCILIK NEFRET SUÇU YAPIYORSUN"

Küçük sonrasında ise "Sen boykot çağrısı yapıp hem devletin dizisinde oynuyorsun hem ayrımcılık nefret suçu yapıyorsun." şeklinde konuştu. Barış Yarkadaş ve Avukat Selahattin Par, Cem Küçük'ün isim saymasının ardından tepki gösterdi.

'TEYİTLİ BİLGİ' DİYEREK KÜÇÜK'ÜN LİSTESİNİ YALANLADI

Cem Küçük'ün bu iddiası kısa sürede gündem olurken, Adem Metan 'Teyitli bilgi' diyerek Küçük'ün listesini yalanladı.

"İFADEYE ÇAĞRILACAĞI DOLAŞAN İSİMLER İLE İLGİLİ İŞLEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Metan yaptığı paylaşımda, "Teyitli bilgiye dayanarak söylüyorum, boykot çağrısı sebebi ile ifadeye çağrılacağı dolaşan isimler ile ilgili işlem söz konusu değil" dedi.