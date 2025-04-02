HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savcılığın boykot soruşturmasından sonra Cem Küçük canlı yayında tek tek isim saymıştı! Adem Metan'dan 'ifadeye çağrılacak ünlüler listesine' yalanlama

Savcılığın boykot soruşturmasından sonra Cem Küçük canlı yayında tek tek isim saymıştı! Adem Metan'dan 'ifadeye çağrılacak ünlüler listesine' yalanlama

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.04.2025 08:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan için vatandaşlara 'tüketimi durdurun' çağrısı yapmıştı. Üniversite öğrencilerinin başlattığı bu boykot çağrısı Özel'in de gündemine girince büyük bir ses getirdi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatırken, Cem Küçük canlı yayında ifadeye çağrılacak ünlü isimleri tek tek saymıştı. Adem Metan ise Küçük'ün listesini 'Teyitli bilgi olarak söylüyorum' diyerek yalanladı. İşte detaylar...

Savcılığın boykot soruşturmasından sonra Cem Küçük canlı yayında tek tek isim saymıştı! Adem Metan'dan 'ifadeye çağrılacak ünlüler listesine' yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2 Nisan'da 'tüketimi durdurun' çağrısı yapmıştı. Üniversite öğrencileri tarafından başlatılan bu boykot Özel'in gündemine girince büyük bir ses getirdi.

45484

Özel'in paylaşımından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattığını duyurdu. Cem Küçük ise canlı yayında ifadeye çağrılacak isimleri saydı.

62

CEM KÜÇÜK CANLI YAYINDA TEK TEK İSİM SAYDI

Soruşturma haberinin ardından TGRT Haber'de 'Taksim Meydanı' isimli programda konuşan Cem Küçük, yarın ifadeye çağrılacak isimleri canlı yayında saydı. "Boykot çağrısıyla ilgili ifadeye çağrılacakları söyleyeyim. Milleti ayrıştıranlar 'Halkı kin ve nefretten' ifadeye çağrılacak." diyen küçük "Bir Zamanlar İstanbul oyuncusu Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine çağrılacak isimler arasında." ifadelerini kullanmıştı.

74748

"SEN BOYKOT ÇAĞRISI YAPIP HEM DEVLETİN DİZİSİNDE OYNUYORSUN HEM AYRIMCILIK NEFRET SUÇU YAPIYORSUN"

Küçük sonrasında ise "Sen boykot çağrısı yapıp hem devletin dizisinde oynuyorsun hem ayrımcılık nefret suçu yapıyorsun." şeklinde konuştu. Barış Yarkadaş ve Avukat Selahattin Par, Cem Küçük'ün isim saymasının ardından tepki gösterdi.

'TEYİTLİ BİLGİ' DİYEREK KÜÇÜK'ÜN LİSTESİNİ YALANLADI

Cem Küçük'ün bu iddiası kısa sürede gündem olurken, Adem Metan 'Teyitli bilgi' diyerek Küçük'ün listesini yalanladı.

448484

"İFADEYE ÇAĞRILACAĞI DOLAŞAN İSİMLER İLE İLGİLİ İŞLEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Metan yaptığı paylaşımda, "Teyitli bilgiye dayanarak söylüyorum, boykot çağrısı sebebi ile ifadeye çağrılacağı dolaşan isimler ile ilgili işlem söz konusu değil" dedi.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçtiKılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti
Boykot çağrıları sonrası bir açıklama da İçişleri Bakanı’ndan geldiBoykot çağrıları sonrası bir açıklama da İçişleri Bakanı’ndan geldi
Anahtar Kelimeler:
cem küçük Özgür Özel CHP boykot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Volkan Konak'ın arkasından çirkin ifadeler! O kanaldan kovuldu

Volkan Konak'ın arkasından çirkin ifadeler! O kanaldan kovuldu

Boykot çağrıları sonrası bir açıklama da İçişleri Bakanı’ndan geldi

Boykot çağrıları sonrası bir açıklama da İçişleri Bakanı’ndan geldi

Boykot soruşturması başlatılmıştı! İfade verecek isimleri saydı

Boykot soruşturması başlatılmıştı! İfade verecek isimleri saydı

İmamoğlu'nun eşi ve oğluna çirkin göndermeler yapmıştı! FETÖ tweetleri ortaya çıktı

İmamoğlu'nun eşi ve oğluna çirkin göndermeler yapmıştı! FETÖ tweetleri ortaya çıktı

Konak'ın cenaze töreninde iğrenç olay! Yaka paça dışarı atıldı

Konak'ın cenaze töreninde iğrenç olay! Yaka paça dışarı atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.