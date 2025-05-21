HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den MDO konferansı paylaşımı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen Multi Domain Operations (MDO) Conference 2025 etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den MDO konferansı paylaşımı

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara’da ev sahipliği yaptığımız Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı'nda; savunma sanayiimizin çok alanlı kabiliyetlerini, NATO'ya sunduğumuz katkıları ve teknoloji vizyonumuzu paylaştık. Müttefiklik ruhunun gereği; güvenlik tehditlerine birlikte çözüm üretirken, kısıtlayıcı uygulamalardan uzak, yapıcı bir iş birliği zeminini savunuyoruz. Dijital dönüşümden yapay zekâya, bulut mimarisinden uyumluluk ve çevik mühendisliğe uzanan temel eksenler ise bizim için sadece kavramsal değil, tüm projelerimizde operasyonel önceliklerdir.

"SAHADA KANITLANMIŞ TEKNOLOJİLERİMİZ VE DİNAMİK SAVUNMA SANAYİMİZLE"

NATO’ya; sahada kanıtlanmış teknolojilerimizle, genç ve dinamik savunma sanayiekosistemimizle hizmet etmeye hazırız. Bu stratejik konferansa öncülük eden NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’na (ACT) ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim." (DHA)

FOTOĞRAFLIBu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu hakkında yeni gelişmeÇatalca Müftüsü Mehmetalioğlu hakkında yeni gelişme
ABD Başkanı Trump'ın "Altın Kubbe" füze kalkanı planına Çin'den tepki: "Uzayda silahlanma yarışını tetikleyecek"ABD Başkanı Trump'ın "Altın Kubbe" füze kalkanı planına Çin'den tepki: "Uzayda silahlanma yarışını tetikleyecek"

Anahtar Kelimeler:
NATO savunma sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'un görüntüleri basına sızdırıldı! "Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek güvenlik kamerasını kontrol etmiş"

Ali Koç'un görüntüleri basına sızdırıldı! "Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek güvenlik kamerasını kontrol etmiş"

Lionel Messi için Galatasaray iddiası tüm dengeleri değiştirecek! Yıldız oyuncu için çember daralıyor...

Lionel Messi için Galatasaray iddiası tüm dengeleri değiştirecek! Yıldız oyuncu için çember daralıyor...

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı kapıyı kapadı

Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı kapıyı kapadı

Solaryumda kabusu yaşadı: "Başlat düğmesine bastım, uyandığımda 22. dakikaydı"

Solaryumda kabusu yaşadı: "Başlat düğmesine bastım, uyandığımda 22. dakikaydı"

19 yaşındaki genç kızı kaçırılıp korkunç şekilde işkence edilmiş

19 yaşındaki genç kızı kaçırılıp korkunç şekilde işkence edilmiş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.