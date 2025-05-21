Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den MDO konferansı paylaşımı

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara’da ev sahipliği yaptığımız Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı'nda; savunma sanayiimizin çok alanlı kabiliyetlerini, NATO'ya sunduğumuz katkıları ve teknoloji vizyonumuzu paylaştık. Müttefiklik ruhunun gereği; güvenlik tehditlerine birlikte çözüm üretirken, kısıtlayıcı uygulamalardan uzak, yapıcı bir iş birliği zeminini savunuyoruz. Dijital dönüşümden yapay zekâya, bulut mimarisinden uyumluluk ve çevik mühendisliğe uzanan temel eksenler ise bizim için sadece kavramsal değil, tüm projelerimizde operasyonel önceliklerdir.

"SAHADA KANITLANMIŞ TEKNOLOJİLERİMİZ VE DİNAMİK SAVUNMA SANAYİMİZLE"

NATO’ya; sahada kanıtlanmış teknolojilerimizle, genç ve dinamik savunma sanayiekosistemimizle hizmet etmeye hazırız. Bu stratejik konferansa öncülük eden NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’na (ACT) ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim." (DHA)

FOTOĞRAFLIBu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır