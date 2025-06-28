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Schengen vizesi çileye dönüştü! Bursunu kaybeden bile var, mağdur sayısı 50 bini aşıyor

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için gereken Schengen vizesi sık sık çileye dönüşüyor. Bazı öğrenciler ya vize başvurularına ret alıyor ya da vize randevusu alamıyor. Aylar süren beklemeler nedeniyle burslarını kaybedenler bile var. Mağdur sayısı 50 bini aşıyor. En çok iki ülkede sorun yaşanıyor. İşte detaylar...

Schengen vizesi çileye dönüştü! Bursunu kaybeden bile var, mağdur sayısı 50 bini aşıyor
Cansu Akalp

Yurt dışında eğitim görmek isteyen binlerce Türk öğrenci, Almanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin vize engeliyle karşılaşıyor. Yaklaşık 50 bin öğrenci geçen yıl vize sürecinde problem yaşadı.

Evrakların yetiştirilmesi, aracı kurumlarla vaya konsolosluklarla randevu süreci derken aylarca beklemek zorunda kalan öğrencilerin bazıları ret yanıtı aldı.

Kimileri de başvuru onaylansa bile burs hatta eğitim hakkını kaybetti.

ALMANYA VE İTALYA

En çok Almanya ve İtalya başvurularında sıkıntı yaşanıyor.

Bu iki ülkede okumayı hedefleyen toplam 23 bin öğrenci vize almak isterken çeşitli mağduriyetlerle karşılaştı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlattı.

Eğitim için giden insanların çok kısa sürelerde vizeye başvurmak zorunda oludğunu vurgulayan dernek başkanı Osman Yılmaz, "Belki ilkokuldan itibaren hayallerini kurdukları eğitimi yurt dışında gitmek için gidiyorlar. Bu hayallerin önüne böyle bürokratik başvuru merkezlerindeki sıralamalarla engel konduğunda mağdur oluyorlar" dedi.

1.5 SAAT BEKLEDİ TELEFON KAPANDI!

Yılmaz, yaşanan zorluklara örnek olarak geçtiğimiz salı günü ofislerine gelen bir öğrencinin durumunu paylaştı: “İtalya için 1 Temmuz'a randevu verildi. Ancak o tarihe kadar evraklarının yetişmesi imkânsız. Tarihi değiştirilmesi gerek. Yanımızda 1.5 saatten fazla süre telefonda 32 kişiyi bekledi. Sonunda karşısına çıkan görevli, saat tam 17.00 olduğunda telefonu kapattı.”

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci schengen vizesi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dün Dr. Erol Mütercimler anlattı, kaç defa gidip geldiği Avustralya'dan bu kez direkt ret cevabı vermişler. Galiba kimse ülkesine Türk istemiyor, ya da Ortadoğulu istemiyor.
vize için gençler önce akpden kurtulsun bak nasıl vize açılıyor. kartel ülkeleri vizesiz avrupa.
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