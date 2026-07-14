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Scooterla dengesini kaybedip düşen sürücü yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde scooterla seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düşen sürücü yaralandı.

Scooterla dengesini kaybedip düşen sürücü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki scooter sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Sürücünün yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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