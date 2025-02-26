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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim kararı

26.02.2025 17:52
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Seçil Erzan'ın dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı 'yüksek karlı gizli fon' davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi bir sonraki duruşmaya Fatih Terim'in de katılmasını zorunlu kıldı.

Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim kararı

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor. Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan'ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş'in avukatları hazır bulundu.

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TERİM'İN AVUKATI TUTANAK SUNDU

Duruşmada şikayetçi Fatih Terim'in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim'in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu da belirtildi. Duruşmada Erzan'ın avukatı, Fatih Terim'in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

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FATİH TERİM KARARI

Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bir sonraki duruşmaya Fatih Terim'in de katılmasını zorunlu kılarak duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Seçil Erzan
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