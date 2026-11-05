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Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"

ABD'de gerçekleşen seçimler tüm dünyanın gündeminde. Seçimlerden çıkan sonuçlar ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere bütün destekçilerini hüsrana uğrattı. Demokratlara karşı ağır bir yenilgi alan Trump, hezimetin nedenini İran Savaşı'na bağladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'a karşı isyan bayrağını açtı. İran Savaşı'nı seçim kaybının nedeni olarak gösteren JD Vance Trump'a seslenerek, "İsrail ile ilişkileri değiştir" çıkışında bulundu.

Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"
Doğukan Akbayır

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin kaybetmesinin nedenini İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilere bağladı. Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim hezimeti sonrası ABD nin iki numarası JD Vance, Trump a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir" 1

TRUMP'IN AĞIR MAĞLUBİYETİ

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların, resmi olmayan sonuçlara göre Senatoda 54, Temsilciler Meclisinde ise 228 sandalyeye ulaşarak her iki kanatta çoğunluğu elde etmesiyle Trump ağır bir hezimet yaşadı.

ABD’li kaynaklara göre, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında daha önce Cumhuriyetçilerin kazandığı bazı kritik bölgelerde üstünlük sağlayan Demokratların 100 sandalyeli Senato’daki sandalye sayısı 54’e yükseldi. Cumhuriyetçiler ise şu anda 44 sandalyeye sahip. Sayımların devam ettiği Alaska ve Mississippi eyaletlerinde henüz resmi bir kazanan açıklanmadı.

Öte yandan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde de an itibariyle Demokratların sandalye sayısı 228’e yükselirken, Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 139’da kaldı. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek için 218 sandalye gerekiyor. Senato'da ise 100 sandalyenin 51'ine sahip olan parti çoğunluğu sağlıyor. Oy sayımının tamamlanmasıyla yeni sandalye dağılımının kesinleşmesi bekleniyor.

Seçim hezimeti sonrası ABD nin iki numarası JD Vance, Trump a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir" 2

"KAYBETMEMİZİN SEBEBİ SAVAŞTIR"

Cumhuriyetçilerin yenilgisinde neden olarak İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilere işaret eden Vance, "Kaybetmemizin nedeni savaştır." ifadesini kullandı ve bunu dün gece ABD Başkanı Donald Trump'ın da "bizzat dile getirdiğini" hatırlattı.

Seçim hezimeti sonrası ABD nin iki numarası JD Vance, Trump a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir" 3

4 MADDEYİ SIRALADI

Vance, seçimi kaybetmelerinin asıl nedeninin "hemen herkes için bariz" olduğunu kaydederek, Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri geri kazanmak için bir anket uzmanıyla görüştüğü bilgisini verdi ve çözüm için 4 madde paylaştı.

Söz konusu maddeleri alt alta sıralayan Vance bunların, "(İran'la) savaşa son verilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, 'önce Amerika' anlayışının benimsenmesi ve İsrail ile olan ilişkilerin değiştirilmesi." olduğunu yazdı.

Seçim hezimeti sonrası ABD nin iki numarası JD Vance, Trump a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir" 4

CUMHURİYETÇİ ANALİSTLERE ÇIKIŞTI

Başkan Yardımcısı Vance, Cumhuriyetçi analistlerin seçimle ilgili doğru bilgilendirmediği yorumuna yer verdiği paylaşımında şunları yazdı:

"Bizim taraftaki veri analistlerinin üzerinde durduğu konulardan biri seçmen kompozisyonuydu. Yani seçmen kitlesinin, Cumhuriyetçilerin kazanması için gereken 2024 profiline yeterince yakın olup olmadığıydı. Demokratların ezici bir zafer kazanacağını gösteren anketlere rağmen, veriler bize hep aynı şeyi söylüyordu. Bazı eyaletlerde katılım fena değildi, bazılarında ise gerçekten harikaydı. Hiçbir eyalette ise felaket düzeyinde değildi. Ekibimizde gerçek bir iyimserlik havası vardı. İnsanlarımız sandığa gidiyordu."

Seçim hezimeti sonrası ABD nin iki numarası JD Vance, Trump a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir" 5

'DEMOKRATLAR GÖÇMENLERİ ÖNEMSEYECEK'

Gelecek birkaç ay içinde, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik pek çok girişimle karşılaşacakları öngörüsünü paylaşan Vance, "Çözümün yasa dışı göçmenlere yönelik genel af olduğunu savunduklarını sıkça duyacaksınız. Uygulama yöntemlerimizi değiştirmemiz gerektiği fikrine açığım. Örneğin, yasa dışı iş gücü çalıştıran işletmelere daha fazla odaklanmak gibi. Ancak af konusunu gündeme getiren herkes size yalan söylüyor demektir." sözlerine yer verdi.

Seçim hezimeti sonrası ABD nin iki numarası JD Vance, Trump a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir" 6

"İRAN BUNUN BİR PARÇASI..."

Vance, seçimlerle ilgili kendilerini daha önce uyaranlara "Kızmakta sonuna kadar haklısınız." diye seslenirken, bu kitleye "öfkeyi bir kenara bırakıp ABD'yi kurtarma işine geri dönme" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd trump
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