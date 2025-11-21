HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Seçim zamanı sert sözler söylemişti! Trump, Mamdani'yi ağırladı: "Ona yardım edeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, "Ortak yönlerimizden konuştuk. Çok güzel bir görüşme yaptık. New York'un iyi olmasını istiyoruz. Mamdani'ye yardım edeceğiz." dedi.

Seçim zamanı sert sözler söylemişti! Trump, Mamdani'yi ağırladı: "Ona yardım edeceğiz"
Recep Demircan

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştireceği görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

"YARDIM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum" dedi.

Seçim zamanı sert sözler söylemişti! Trump, Mamdani yi ağırladı: "Ona yardım edeceğiz" 1

Trump, "Ortak yönlerimizden konuştuk. Çok güzel bir görüşme yaptık. New York'un iyi olmasını istiyoruz. Mamdani'ye yardım edeceğiz." dedi.

RUSYA-UKRAYNA AÇIKLAMASI

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin, "Barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bunu onaylaması gerekiyor" dedi.

"OY VEREN HER YAHUDİ APTALDIR"

Seçim zamanı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mamdani'yi hedef alarak, "Kanıtlanmış ve kendini Yahudi düşmanı olarak tanımlayan Zohran Mamdani'ye oy veren her Yahudi aptaldır" dedi.

EN GENÇ VE İLK MÜSLÜMAN İSİM

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu. CBS News'in verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Kent, 9 milyona yakın nüfusa sahip.

21 Kasım 2025
21 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralıTekirdağ'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Piyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildiPiyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump New York abd Zohran Mamdani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.