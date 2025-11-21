Seçim zamanı sert sözler söylemişti! Trump, Mamdani'yi ağırladı: "Ona yardım edeceğiz"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştireceği görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

"YARDIM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum" dedi.

Trump, "Ortak yönlerimizden konuştuk. Çok güzel bir görüşme yaptık. New York'un iyi olmasını istiyoruz. Mamdani'ye yardım edeceğiz." dedi.

RUSYA-UKRAYNA AÇIKLAMASI

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin, "Barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bunu onaylaması gerekiyor" dedi.

"OY VEREN HER YAHUDİ APTALDIR"

Seçim zamanı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mamdani'yi hedef alarak, "Kanıtlanmış ve kendini Yahudi düşmanı olarak tanımlayan Zohran Mamdani'ye oy veren her Yahudi aptaldır" dedi.

EN GENÇ VE İLK MÜSLÜMAN İSİM

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu. CBS News'in verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Kent, 9 milyona yakın nüfusa sahip.