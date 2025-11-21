Sedat Peker'den 'Rojin Kabaiş' çıkışı! "Öldürüldü" dedi, çağrı yaptı: Katilini söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya'nın darbedilmesi sonrası, Sedat Peker ismi gündeme gelmiş. Karakaya'yı darbeden lahıslar özür videosu yayımlarken "Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullanmaları dikkat çekmişti.

SEDAT PEKER'DEN 'ROJİN KABAİŞ' ÇIKIŞI

Sedat Peker bu kez de 'Rojin Kabaiş' çıkışıyla gündeme geldi. Bu konu üzerinde oldukça ilgilendiği belirtilen Peker, Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"HABER YOLLADIM, KENDİSİNİ UYARDIM"

Bir kız evlat babası olduğunu ve Rojin olayını ilk duyduğunda çok üzüldüğünü belirten Sedat Peker, "Sonra Vanlı bir arkadaşımız X platformu üzerinden bana mesaj yazıp 'Rojin cineyetiyle ilgili araştırma yapıp yazı yazdığımızdan dolayı sizin adınız kullanılarak tehdit ediliyoruz. Arabamı kurşunladılar' dedi. Türkiye’den bir iki kardeşime 'Bu arkadaşla irtibat kurun. Tehdit eden şahıs kimmiş öğrenin' dedim. O şahsa ortak dostumuz vasıtasıyla haber yolladım. Kendisini uyardım" dedi.

"ROJİN İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

Rojin'in intihar etmediğine, öldürüldüğüne inandığını belirten Peker, sonrasında ise bu konuya dahil olması gerektiğine inandığını söyledi.

Rojin',n ailesine bir şekilde ulaştığını belirten Peker "Elimden bir şeyler gelirse katkı sağlamak istediğimi söyledim. Sağolsunlar olur verdiler. Zaten ikinci adli tıp raporu çıktıktan sonra şüpheye yer bırakılmayacak şekilde Rojin kardeşimizin birden fazla insan tarafından tecavüze uğrayıp katledildiği anlaşıldı. Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu" diye konuştu.

"KATİLİNİ SÖYLEYENE 25 MİLYON LİRA VERECEĞİM"

Rojin'in katilini bulmak için kararlı olduğunu söyleyen Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir."