HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sedat Peker'den 'Rojin Kabaiş' çıkışı! "Öldürüldü" dedi, çağrı yaptı: Katilini söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker'den çok konuşulacak 'Rojin Kabaiş' çıkışı geldi. Rojin'in intihar etmediğine, öldürüldüğüne inandığını belirten Peker, acılı aile ile de iletişime geçtiğini açıkladı. Kabaiş’in akıbetinin aydınlatılması için çağrı yapan Peker, failin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak bilgi veren herkese 25 milyon lira hediye vereceğini duyurdu.

Sedat Peker'den 'Rojin Kabaiş' çıkışı! "Öldürüldü" dedi, çağrı yaptı: Katilini söyleyene 25 milyon lira vereceğim
Devrim Karadağ

Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya'nın darbedilmesi sonrası, Sedat Peker ismi gündeme gelmiş. Karakaya'yı darbeden lahıslar özür videosu yayımlarken "Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullanmaları dikkat çekmişti.

SEDAT PEKER'DEN 'ROJİN KABAİŞ' ÇIKIŞI

Sedat Peker bu kez de 'Rojin Kabaiş' çıkışıyla gündeme geldi. Bu konu üzerinde oldukça ilgilendiği belirtilen Peker, Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"HABER YOLLADIM, KENDİSİNİ UYARDIM"

Bir kız evlat babası olduğunu ve Rojin olayını ilk duyduğunda çok üzüldüğünü belirten Sedat Peker, "Sonra Vanlı bir arkadaşımız X platformu üzerinden bana mesaj yazıp 'Rojin cineyetiyle ilgili araştırma yapıp yazı yazdığımızdan dolayı sizin adınız kullanılarak tehdit ediliyoruz. Arabamı kurşunladılar' dedi. Türkiye’den bir iki kardeşime 'Bu arkadaşla irtibat kurun. Tehdit eden şahıs kimmiş öğrenin' dedim. O şahsa ortak dostumuz vasıtasıyla haber yolladım. Kendisini uyardım" dedi.

"ROJİN İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

Rojin'in intihar etmediğine, öldürüldüğüne inandığını belirten Peker, sonrasında ise bu konuya dahil olması gerektiğine inandığını söyledi.

Rojin',n ailesine bir şekilde ulaştığını belirten Peker "Elimden bir şeyler gelirse katkı sağlamak istediğimi söyledim. Sağolsunlar olur verdiler. Zaten ikinci adli tıp raporu çıktıktan sonra şüpheye yer bırakılmayacak şekilde Rojin kardeşimizin birden fazla insan tarafından tecavüze uğrayıp katledildiği anlaşıldı. Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu" diye konuştu.

"KATİLİNİ SÖYLEYENE 25 MİLYON LİRA VERECEĞİM"

Rojin'in katilini bulmak için kararlı olduğunu söyleyen Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarda tuvalet erteleme alışkanlığına dikkat! Böbrek yetmezliğine kadar gidebilirÇocuklarda tuvalet erteleme alışkanlığına dikkat! Böbrek yetmezliğine kadar gidebilir
Böcek ailesini öldüren ‘ticari’ sır: “Bu yöntemi İstanbul’da 3-4 firma kullanıyor”Böcek ailesini öldüren ‘ticari’ sır: “Bu yöntemi İstanbul’da 3-4 firma kullanıyor”

Anahtar Kelimeler:
sedat peker Rojin Kabaiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.