Seferihisar'da yakalanan düzensiz göçmenler

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Olay, 18 Eylül 2025 tarihinde saat 00.45’te meydana geldi.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.
Bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi yönlendirildi.
Ekibin hızlı müdahalesi ile olay yerine kısa sürede ulaşıldı.
Yapılan çalışma sonucunda 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
(İHA)
