Şeftali bahçelerinde ilaçlama uygulamalı olarak gösterildi

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker ve uzman mühendislerin katılımıyla Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen Mahallesi'nde düzenlenen çiftçi buluşmalarında bilinçli tarım ve üretim modelleri ele alındı. Köy Muhtarı İbrahim Polat ve yerel çiftçilerin de katıldığı etkinlikte, tarımsal uygulamalar ve kırsal kalkınma konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Ziraat mühendisleri tarafından çiftçilere; doğru tarımsal ilaçlama uygulamaları, pestisit kalıntısı zararları, toprak numunesi alımı, kırsal kalkınma yatırımları ve hibe programları, planlı üretim modeli ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları konularında eğitimler verildi.

Eğitimin ardından şeftali bahçelerinde ilaçlama uygulaması yapılarak çiftçilere pratik deneyim sağlandı.

(İHA)Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır