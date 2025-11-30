Şehide not: Ey oğul! Emanetin emanetimdir, baban

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, doğum yaptı. Dünyaya gelen kız bebeğe, babası Altıok’un göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.

BABADAN ŞEHİT OĞLUNA NOT: EMANETİN EMANETİMDİR

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır