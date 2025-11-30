HABER

Şehide not: Ey oğul! Emanetin emanetimdir, baban

Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'dan düşen askeri uçakta 20 askerimizi şehit vermiştik. Şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi doğum yaptı. Bebeğin ismi şehit babanın göreve gitmeden önce belirlediği gibi Gökçe oldu. Altınok'un babası, doğum haberini yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, doğum yaptı. Dünyaya gelen kız bebeğe, babası Altıok’un göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.

Gürcistan’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi.

BABADAN ŞEHİT OĞLUNA NOT: EMANETİN EMANETİMDİR

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

