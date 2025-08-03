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Şehir dışına pikniğe giden çifti birbirinden ölüm ayırdı: Denizli'de kahreden olay!

Manisalı Samime ve İbrahim Kayaaslan çifti piknik için Denizli'ye gitti ancak burada kahreden bir olay yaşandı. Serinlemek için gölete giren çiftten İbrahim Karaaslan boğularak yaşamını yitirdi.

Şehir dışına pikniğe giden çifti birbirinden ölüm ayırdı: Denizli'de kahreden olay!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden Denizli’nin Buldan ilçesindeki gölete piknik için giden Samime ve İbrahim Kayaaslan çiftinden İbrahim Kayaaslan eşinin piknik hazırlıklarına başladığı sırada serinlemek için gölete girdi.

EŞİ SUDAN ÇIKAMAYINCA O DA GİRDİ

Gölete giren eşinin sudan çıkmadığını fark eden Samime Kayaaslan da suya girdi. Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın son anda kurtarıldı.

SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan arama sonucunda İbrahim Kayaaslan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şehir dışına pikniğe giden çifti birbirinden ölüm ayırdı: Denizli de kahreden olay! 1

MAHALLEDE BÜYÜK HÜZÜN

Olay, çiftin yaşadığı Sarıgöl’ün Dindarlı Mahallesi’nde büyük üzüntüye yol açtı. Samime Kayaaslan’ın Buldan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
piknik boğulma gölet
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