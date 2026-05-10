Şehit annesine duygulandıran Anneler Günü ziyareti

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti. Vali Tavlı ve eşi, Şehit Emre Altıok’un annesi Gülay Altıok ile babaannesi Gülhan Altıok’un Anneler Günü’nü kutladı.

Mustafa Fidan

Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette şehidin dedesi Satılmış Altıok ve babası İsa Altıok ile de bir araya gelindi. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Tavlı ve eşi, aileye her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi. Ziyarette, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, ebediyete irtihal eden kahraman gaziler de dualarla yâd edildi.

ŞEHİT ANNESİNE ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

Vali Orhan Tavlı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin muhterem anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan annelerimize aileleri ve sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, sağlıklı ve bereketli uzun ömürler diliyoruz.

"RUHLARI ŞAD, MEKANLARI CENNET, MAKAMLARI ÂLİ OLSUN"

Aziz Şehidimiz Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'u, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları âli olsun" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
anneler günü şehit Samsun
