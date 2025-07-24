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Şehit Bedirhan bebeğin babasını darbettiler

Hakkari'de eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, bir grup tarafından darbedildi.

Şehit Bedirhan bebeğin babasını darbettiler

31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu.

Şehit Bedirhan bebeğin babasını darbettiler 1

Şehit anne ve bebeği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

Şehit Bedirhan bebeğin babasını darbettiler 2

KOMŞULARI TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Kayseri'de yaşayan Serkan Karakaya, iddiaya göre komşuları tarafından yaşanan tartışma sonucu darbedildi.

Şehit Bedirhan bebeğin babasını darbettiler 3

Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA - DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit kavga saldırı
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