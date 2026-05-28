Şehit mezarlarına karanfil bıraktılar, şehit aileleriyle bayramlaştılar

Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon Sülüklü Asri Mezarlığı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon Sülüklü Asri Mezarlığı Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Programda şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, şehit aileleriyle bayramlaşıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, 17. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Burak Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Aytaç Bayırlı, Trabzon İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Özdoğanoğlu, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit kabirleri başında edilen dualar sırasında bazı aileler gözyaşlarını tutamazken, mezarlara karanfiller bırakıldı. Bayram sevincinin yanında şehitlerin emaneti olan ailelerin yaşadığı özlem ve hüzün programa katılanlara duygusal anlar yaşattı. Vali Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra şehit aileleriyle bayramlaşarak hal ve hatırlarını sordu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

