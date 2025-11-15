HABER

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, gözyaşlarıyla uğurlandı! "Cuma günü yanınızdayım" diyerek göreve gitmiş

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için Büyükçekmece Küba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Korkmaz'ın pazar günü eve gelip oğlunun doğum gününü kutladığı, daha sonra "Cuma günü yanınızdayım" deyip göreve gittiği öğrenildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı cenaze töreninde şehidimiz Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Kazada şehit olan 20 askerden Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41) cenazesi İstanbul Büyükçekmece'deki baba evine getirildi.

BABAEVİNDE HELALLİK ALINDI

Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı eve omuzlarda taşındı. Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti. Helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Büyükçekmece Küba Camii'ne götürüldü.

TABUTUN ÜZERİNE BABASININ ŞAPKASINI KOYDU

Şehidin oğlu, babasının asker şapkasını tabutunun başına koydu.Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dahil çok sayıda siyasi, şehit ailesi, vatandaşlar, şehit Korkmaz'ın asker arkadaşları katıldı.

Şehidimizin naaşı top arabasına bindirilip Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

"CUMA GÜNÜ YANINIZDAYIM"

Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi. Korkmaz'ın en son oğlunun doğum gününü kutlamak için pazar günü evine gittiği ve daha sonra ailesine "Cuma günü yanınızdayım, geleceğim" dedikten sonra göreve gitmek üzere evden ayrıldığı ortaya çıktı.

"PİLOT OLMAK HAYALİYDİ"

Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim, "Pilot olmak hayaliydi. Bu vatan içim çalışan bir insandı. Vatansever, vatanını seven Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ün ilkelerinde giden, her türlü zorluklarla baş eden bir çocuktu. En son oğlunun doğum gününde pazar günü konuşmuştuk. Oğlu da onun gibi olmak istiyor. O da pırlanta. O da pilot olmasa da uçaklar yapacak, o kadar zeki bir çocuk" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

