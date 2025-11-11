HABER

Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör dualarla anıldı

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevliyken 10 Kasım 2021 tarihinde görev başında şehit düşen Polis Memuru Abdulkadir Güngör, vefatının yıldönümünde dualarla anıldı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen anma programında şehit polis için lokma hayrı yapıldı ve Mevlid-i Şerif okutuldu.
Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, siyasi parti ilçe başkanları, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Lokma ikramının ardından okunan Mevlid-i Şerif’te, Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör ve tüm şehitler rahmetle anıldı.
Kaymakam Ahmet Odabaş, yaptığı açıklamada, "Vatanımızın bekası için canını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman Polis Memurumuz Abdulkadir Güngör de milletimizin huzur ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakârlıkla daima kalbimizde yaşayacaktır. Şehidimizin ailesine ve Edremit Emniyet Teşkilatımıza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetine sonsuza kadar sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

